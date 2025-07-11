Катар делится опытом цифровизации МСБ на форуме в Баку

БАКУ /Trend/ – Как говорят в Катаре, цифровая трансформация — это уже не выбор, это судьба и неизбежность для всех предприятий частного сектора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор по развитию малого и среднего бизнеса Катарского банка развития Хамад Салем Меджегхир, в ходе панельных дискуссий на мероприятии под названием "Форум Индустрии 4.0 – Промышленность будущего: Технологии и человеческий капитал" в Баку.

Он напомнил, что путь Катара в этом направлении начался ещё в 2008 году с принятием "Национального видения 2030", где устойчивое экономическое развитие и внедрение инноваций были обозначены в числе важнейших приоритетов государственной политики. С тех пор в стране активно развиваются технологические решения, особенно в производственном секторе.

В прошлом году Катар утвердил Национальную стратегию развития промышленности, в рамках которой Катарский банк развития стал одним из ключевых участников цифровизации и внедрения решений Четвёртой промышленной революции.

Исполнительный директор также подробно рассказал о главных барьерах, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в Катаре на пути цифровизации.

«Первое — это осведомлённость. Многие предприниматели просто не знают, что происходит в мире, что такое цифровая зрелость и с чего начать. Признаюсь, даже мы, представители государственных структур, в начале пути многого не понимали. Поэтому мы начали с обучения. Мы выбрали индекс SIRI как инструмент оценки цифрового уровня предприятий, подготовили команду сертифицированных оценщиков, и теперь у нас есть полная картина цифровой зрелости в производственном секторе», — поделился он.

Ещё одна преграда — страх перед инвестициями.

«МСП не осведомлены, сколько стоит цифровизация, как долго она будет окупаться. В ответ мы разработали два инструмента: грант, который покрывает до 70 процентов стоимости цифрового решения (100 тысяч долларов США), и льготный кредит, покрывающий до 85 процентов затрат с гибким графиком возврата. Это серьёзная поддержка, которая позволяет бизнесу делать шаги без риска обанкротиться», — отметил он.

Значительным вызовом остаётся и нехватка кадров. «Чтобы решить эту проблему, мы открыли центр цифровой трансформации — Factory One. Это не просто образовательная платформа. Это место, где можно увидеть живые примеры — от идеи до практической реализации искусственного интеллекта, интернета вещей и других ключевых технологий. Мы не говорим абстрактно — мы показываем, как это работает», — пояснил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что цифровая трансформация невозможна без поддержки со стороны государства и крупных партнёров.

«Бизнесу нужны не только оборудование и знания. Ему нужны экосистема, доступ к рынку, диалог. Мы начали сотрудничество с крупнейшим государственным заказчиком — Qatar Energy. В рамках этого партнёрства компании, которые достигли второго уровня цифровой зрелости по SIRI, получают 50 дополнительных баллов в системе госзакупок. Это реальное конкурентное преимущество», — подчеркнул Меджегхир.

Завершая выступление, он подчеркнул, что всё это — лишь начало большого пути: «Мы продолжаем выстраивать в Дохе сильную, устойчивую и открытую экосистему цифровой зрелости. Только так мы сможем обеспечить настоящее будущее для нашей промышленности».