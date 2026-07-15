МИД Азербайджана призвал граждан не вести трудовую деятельность на территориях повышенного риска

БАКУ /Trend/ - Несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают фиксироваться факты осуществления гражданами Азербайджана деятельности в различных зонах вооруженных конфликтов и на территориях повышенного риска, а также случаи их гибели или получения ими телесных повреждений различной степени тяжести.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Министерство подчеркнуло, что ситуация с безопасностью в регионе остается крайне напряженной, в частности, из-за продолжающихся военных действий в бассейне Черного моря, существующих угроз для гражданского судоходства, применения беспилотных летательных аппаратов, ракетного и других видов оружия. Учитывая географию и интенсивность военных операций, риски для гражданских судов и членов их экипажей значительно возросли.

«В связи с этим мы вновь призываем граждан Азербайджана воздержаться от поездок в регионы, где продолжаются военные действия или наблюдается нестабильная ситуация в сфере безопасности, от осуществления трудовой деятельности на этих территориях или работы на транспортных средствах, в том числе морских судах, курсирующих по данным маршрутам.

Рекомендуем строго соблюдать официальные предупреждения и при необходимости связываться с дипломатическими представительствами и консульствами Азербайджанской Республики», — отмечается в заявлении.