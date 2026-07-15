Для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank cтартует акция «Этим летом у нас всё вдвойне!»

Этим летом для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank стартует акция «Этим летом у нас всё вдвойне!», которая позволит получать больше миль, больше привилегий и больше возможностей для путешествий. В рамках акции клиенты смогут извлекать ещё больше выгоды из повседневных платежей, делая свои летние поездки более выгодными и комфортными.

В период с 15 июля по 15 сентября все держатели карт Miles&Smiles PASHA Bank будут получать двойные мили за оплату покупок за рубежом и в ресторанах-партнёрах банка. Таким образом, повседневные расходы помогут ещё быстрее накапливать мили для новых путешествий.

Кроме того, дополнительные преимущества предусмотрены для клиентов, которые в период действия акции оформят новую карту Miles&Smiles PASHA Bank или перевыпустят карту с истекшим сроком действия. Они получат двойные приветственные мили по стандартному тарифу, а клиенты, полностью выполнившие условия акции, смогут заработать 5 000, 10 000 или 15 000 бонусных миль в зависимости от типа карты. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по этой ссылке.

Акция «Этим летом у нас всё вдвойне!» распространяется на все карты Miles&Smiles PASHA Bank.

Напомним, что в рамках эксклюзивного сотрудничества с одной из крупнейших авиакомпаний мира Turkish Airlines, банк предлагает карты Miles&Smiles PASHA Bank, позволяющие извлекать из ежедневных банковских операций преимущества для путешествий. Представленный на рынке Азербайджана в 2019 году продукт стал первым локальным карточным решением, позволяющим накапливать полётные мили за повседневные покупки и платежи. Накопленные мили можно использовать для оформления авиабилетов по любому направлению маршрутной сети Turkish Airlines в соответствии с действующими условиями, а также для получения других преимуществ, предусмотренных программой лояльности Miles&Smiles.