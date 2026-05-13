SOCAR и MOL Group обсудили совместные upstream-проекты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и венгерская компания MOL Group обсудили расширение сотрудничества и совместные upstream-проекты в Азербайджане

Как сообщает Trend, президент SOCAR Ровшан Наджаф написал об этом на своей странице в соцсети "X".

Отмечается, что в рамках выставки и конференции «Нефть и газ Узбекистана - 2026» в Ташкенте состоялась встреча с исполнительным вице-президентом по разведке и добыче MOL Group Жомбором Мартоном.

"В ходе встречи была подчеркнута прочная и многолетняя партнерская связь между SOCAR и MOL Group, а также обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Стороны обменялись мнениями по совместным upstream-проектам в Азербайджан, включая продолжающиеся работы в рамках Соглашения о разведке, разработке и разделе добычи по сухопутному участку в Шамахы-Гобустанском регионе Азербайджана", - говорится в публикации.

Согласно информации, в ходе встречи также были рассмотрены возможности дальнейшего сотрудничества, направленного на поддержку энергетической безопасности и устойчивого развития посредством эффективных энергетических решений.

Отметим, что MOL Group вышла на азербайджанский рынок в 2020 году, приобретя 9,57% доли в месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" и 8,9% эффективной доли в нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан.