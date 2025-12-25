В школе в Кяркиджахане после капремонта созданы все условия для современного процесса образования

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Капитальный ремонт в здании школы на 624 ученических места в поселке Кяркиджахан проведен на высоком уровне и в короткие сроки.

Об этом Trend сказал глава Карабахского регионального управления образования Санан Мансимли.

"В школе после капитального ремонта созданы все условия для современного процесса образования. В распоряжение учителей и учащихся будут переданы 17 классных комнат, лаборатории, кабинеты STEAM, информатики, военной подготовки, биологии, химии, физики, технологий, дошкольной подготовки, библиотека, читальный, спортивный и актовый залы, столовая.

Все кабинеты в здании оснащены необходимыми учебными пособиями. Кроме того, здесь создана открытая спортивная площадка. Одним словом, есть все возможности для организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне",- сказал С. Мансимли.

