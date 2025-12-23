В Азербайджане вносятся изменения в правила охраны исторических памятников

БАКУ /Trend/ - В правила охраны памятников, обнаруженных в ходе строительных, сельскохозяйственных и других работ, будут внесены изменения.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон «Об охране исторических и культурных памятников», который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту, если в ходе осуществления деятельности по разминированию будет обнаружен памятник, работы должны быть немедленно приостановлены и об этом необходимо сообщить органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти, а также научной организации, определенной соответствующим органом исполнительной власти. Указанными органом (учреждением) и научной организацией в течение двух месяцев должны быть проведены предусмотренные данным законом исследования и приняты другие меры.

В этом случае строительные, хозяйственные и иные работы, включая деятельность по разминированию, могут быть продолжены с разрешения органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, на основании заключения научной организации и специалистов, определенных соответствующим органом исполнительной власти.

Если деятельность по разминированию осуществляется в зоне, имеющей историческое и археологическое значение, соответствующая территория будет предварительно осмотрена специалистами, и будет обеспечено первоначальное изучение памятников. Орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, обеспечит участие своего представителя и специалистов на месте проведения указанных работ, в том числе деятельности по разминированию.

Охрана памятников, обнаруженных при проведении деятельности по разминированию на территории города Шуша, а также осуществление строительных, восстановительных, ремонтных работ, деятельности по разминированию и хозяйственных работ на территориях, имеющей историческое и археологическое значение, будут осуществляться с учетом требований закона «О культурной столице Азербайджана — городе Шуша».

