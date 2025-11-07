Развитая инфраструктура добычи и экспорта энергоресурсов в Азербайджане формирует макроэкономическую устойчивость - BCG

БАКУ/Trend/ - Развитая инфраструктура добычи и экспорта энергоресурсов в Азербайджане формирует макроэкономическую устойчивость.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в докладе Boston Consulting Group (BCG).

«Азербайджанская экономика опирается на прочную энергетическую основу. Нефтегазовый сектор обеспечил около 30% ВВП по состоянию на 2024 г, и привлек более 80% внешних инвестиций в промышленность за последнее десятилетие, оставаясь гарантом бюджетной стабильности и источником экономического роста. Развитая инфраструктура добычи и экспорта, а также накопленные ресурсы суверенного фонда формируют макроэкономическую устойчивость и пространство для модернизации традиционных и роста новых отраслей», - говорится в материале.

Как отмечается, страна демонстрирует высокий уровень внешнеэкономической активности2, однако ее экспортная корзина остаётся чрезмерно концентрированной: около 90% приходится на энергоресурсы, причем около половины их экспорта приходится на Италию.

«Азербайджан также является важным альтернативным поставщиком газа в Южную Европу. Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза (ЕС) стимулирует страны блока к дальнейшему расширению сотрудничества. В то же время, ограниченность числа значимых внешнеэкономических партнёров создаёт ряд рисков. Управление этими рисками целесообразно рассмотреть как с точки зрения расширения географии поставок, так и развития переработки энергоресурсов — с целью диверсификации экспортной корзины и формирования новых секторов экономики», - пишут аналитики BCG.