В Азербайджане утверждены тарифы на внутригосударственные телекоммуникационные каналы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане урегулированы тарифы на подключение и использование внутригосударственных телекоммуникационных каналов, предоставляемых операторами фиксированной телефонной связи, работающими в общественной телекоммуникационной сети общего пользования.

Соответствующее решение подписал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, сообщает Trend.

Согласно документу, тариф на подключение к внутригосударственным телекоммуникационным каналам утвержден в размере 50,0 манатов, включая НДС, независимо от пропускной способности телекоммуникационных каналов.

Кроме того, размер ежемесячной платы за использование каналов утвержден в следующем порядке:

Пропускная способность телекоммуникационного канала Тариф (в манатах) (включая НДС) I II III 1. 32 кбит/с 4,00 2. 128 кбит/с 9,00 3. 256 кбит/с 14,00 4. 512 кбит/с 20,00 5. 1 мбит/с 30,00 6. 2 мбит/с 50,00 7. 10 мбит/с 250,00 8. 100 мбит/с 400,00

Решение было принято 28 июля, 5 августа внесено в Государственный реестр правовых актов, а 6 августа вступило в силу.

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