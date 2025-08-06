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В Азербайджане утверждены тарифы на внутригосударственные телекоммуникационные каналы

Общество Материалы 6 августа 2025 17:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены тарифы на внутригосударственные телекоммуникационные каналы

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане урегулированы тарифы на подключение и использование внутригосударственных телекоммуникационных каналов, предоставляемых операторами фиксированной телефонной связи, работающими в общественной телекоммуникационной сети общего пользования.

Соответствующее решение подписал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, сообщает Trend.

Согласно документу, тариф на подключение к внутригосударственным телекоммуникационным каналам утвержден в размере 50,0 манатов, включая НДС, независимо от пропускной способности телекоммуникационных каналов.

Кроме того, размер ежемесячной платы за использование каналов утвержден в следующем порядке:

Пропускная способность телекоммуникационного канала

Тариф (в манатах) (включая НДС)

I

II

III

1.

32 кбит/с

4,00

2.

128 кбит/с

9,00

3.

256 кбит/с

14,00

4.

512 кбит/с

20,00

5.

1 мбит/с

30,00

6.

2 мбит/с

50,00

7.

10 мбит/с

250,00

8.

100 мбит/с

400,00

Решение было принято 28 июля, 5 августа внесено в Государственный реестр правовых актов, а 6 августа вступило в силу.

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