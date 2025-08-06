В сфере телекоммуникаций в Азербайджане скорректирован ряд тарифов

БАКУ /Trend/ - В сфере телекоммуникаций скорректирован ряд тарифов.

Как сообщает Trend, соответствующий приказ подписал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Согласно документу, тариф на услуги телефонной (проводной и беспроводной) связи операторов фиксированной телефонной связи, работающих в телекоммуникационной сети общего пользования, утвержден в размере 30 манатов, включая НДС. Данный тариф включает в себя все расходы, связанные с предоставлением номера телефона, а также подключение (повторное подключение) к телекоммуникационной сети на расстоянии до 100 метров.

Тариф, связанный с ежемесячной абонентской платой за использование стационарных телефонов (проводных и беспроводных), подключенных к общедоступной телекоммуникационной сети, утвержден в размере 3,5 маната для населения, включая НДС, и 7 манатов для категории "не население".

Тариф, связанный с ежемесячной абонентской платой за использование внутри страны каждого факсимильного аппарата, подключенного к общедоступной телекоммуникационной сети, утвержден в размере 0,50 маната, включая НДС.

Тариф на междугородние (межрайонные) телефонные звонки, осуществляемые со стационарных телефонов (проводных и беспроводных), подключенных к телекоммуникационной сети общего пользования, утвержден в размере 0,03 маната за 1 минуту, включая НДС. В субботу, воскресенье и праздничные дни в течение всего дня, а в остальные дни с 00:00 до 08:00 к этому тарифу будет применяться коэффициент 0,8.

Тариф на телефонные звонки, осуществляемые с таксофонов, подключенных к общедоступной телекоммуникационной сети, утвержден в размере 0,02 маната во внутригородском (внутрирайонном) направлении и 0,05 маната в междугородном (межрайонном) направлении за 1 минуту, включая НДС.

Тариф на международные телефонные звонки, осуществляемые с сотовых (мобильных) и стационарных телефонов (проводных, беспроводных и таксофонов), подключенных к общедоступной телекоммуникационной сети, утвержден в размере 0,50 маната за 1 минуту, включая НДС по всем направлениям.

В связи с обеспечением функционирования центральной базовой системы по переносу номеров министерства цифрового развития и транспорта утвержден тариф в размере 0,65 маната без НДС для операторов сотовой (мобильной) телекоммуникационной связи, действующих в сети телекоммуникаций общего пользования, за каждый используемый ими номер в своих сетях телекоммуникаций. Тариф за каждую операцию по активации телефонных номеров в сетях телекоммуникаций операторов фиксированной и сотовой (мобильной) телефонной связи, действующих в сети телекоммуникаций общего пользования, регистрации фиксированных и сотовых (мобильных) телефонных номеров от имени абонентов третьим лицам, выдачи дубликата сотового (мобильного) телефонного номера, а также аннулирования фиксированных и сотовых (мобильных) телефонных номеров по заявлению абонентов утвержден в размере 0,30 маната без учета НДС.

Тарифы, утвержденные частями 1-8 настоящего решения, будут распространяться на всех операторов сотовой (мобильной) и фиксированной телефонной связи, работающих в телекоммуникационной сети общего пользования на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законом "О лицензиях и разрешениях".

Решение было принято 28 июля, внесено в Государственный реестр правовых актов 6 августа, вступит в силу 7 августа.

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