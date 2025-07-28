Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Среди гостей XIV Габалинского международного музыкального фестиваля есть и известная грузинская группа Tbilisi Big Band. Согласно программе фестиваля, вечером 27 июля открытая сцена в отеле Qafqaz Resort была предоставлена музыкальному коллективу из Грузии.

Как сообщает Trend, невероятное выступление группы, полное джаза, ритма и энергии, было оценено меломанами несмолкаемыми аплодисментами.

Tbilisi Big Band участвует в Габалинском фестивале уже в третий раз. Big Band, состоящий из профессиональных музыкантов, был основан в 1997 году и является одним из ведущих коллективов Грузии. Оркестр, придерживающийся традиций эстрады, особенно грузинского джаза, за последние годы добился значительных успехов. В настоящее время репертуар коллектива включает сотни произведений самых разных жанров, включая вокальные и инструментальные композиции грузинских и зарубежных авторов. В 2006 году группа была удостоена Гран-при Международного джазового фестиваля в Монте-Карло. Вместе с оркестром выступали такие известные музыканты, как Г. Шиллер, Б. Минцер, Р. Айерс, И. Бутман, Дж. Изаак, Д. Теффер.

Согласно программе фестиваля, 28 июля зрителям будет представлен вечер камерной музыки и концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У. Гаджибейли.