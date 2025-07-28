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Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)

Общество Материалы 28 июля 2025 11:10 (UTC +04:00)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Среди гостей XIV Габалинского международного музыкального фестиваля есть и известная грузинская группа Tbilisi Big Band. Согласно программе фестиваля, вечером 27 июля открытая сцена в отеле Qafqaz Resort была предоставлена музыкальному коллективу из Грузии.

Как сообщает Trend, невероятное выступление группы, полное джаза, ритма и энергии, было оценено меломанами несмолкаемыми аплодисментами.

Tbilisi Big Band участвует в Габалинском фестивале уже в третий раз. Big Band, состоящий из профессиональных музыкантов, был основан в 1997 году и является одним из ведущих коллективов Грузии. Оркестр, придерживающийся традиций эстрады, особенно грузинского джаза, за последние годы добился значительных успехов. В настоящее время репертуар коллектива включает сотни произведений самых разных жанров, включая вокальные и инструментальные композиции грузинских и зарубежных авторов. В 2006 году группа была удостоена Гран-при Международного джазового фестиваля в Монте-Карло. Вместе с оркестром выступали такие известные музыканты, как Г. Шиллер, Б. Минцер, Р. Айерс, И. Бутман, Дж. Изаак, Д. Теффер.

Согласно программе фестиваля, 28 июля зрителям будет представлен вечер камерной музыки и концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У. Гаджибейли.

Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
Музыкальная группа Tbilisi Big Band порадовала меломанов энергичным выступлением на Габалинском фестивале (ФОТО)
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