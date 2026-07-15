  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане планируется довести число занятых в секторе ИКТ до 40 тыс. человек

Общество Новость 15 июля 2026 14:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане планируется довести число занятых в секторе ИКТ до 40 тыс. человек
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Парламентский корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется довести число работников в секторе информационно-коммуникационных технологий до 40 тысяч человек.

Об этом сказал замминистра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов в ходе круглого стола на тему «Цифровая архитектура: программное управление и подход, ориентированный на результат», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в настоящее время в секторе ИКТ занято около 25 тысяч человек, и в рамках Плана действий на 2026–2028 годы этот показатель планируется увеличить до 40 тысяч.

Р. Гасанов отметил, что цель заключается не только в росте занятости, но и в увеличении числа квалифицированных специалистов в таких сферах с высокой добавленной стоимостью, как искусственный интеллект, аналитика данных и другие.

Замминистра добавил, что данное направление определено в качестве одного из ключевых показателей эффективности развития цифровой экономики.

Тэги:

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости