Состоится заседание высокого уровня ООН по итогам реализации Новой программы развития городов

БАКУ /Trend/ - 16–17 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное 10-летним итогам реализации Новой программы развития городов (New Urban Agenda).

Об этом сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Было отмечено, что документ «Бакинский призыв к действию», принятый по итогам Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, определил ключевые приоритеты дальнейшей реализации Новой программы развития городов. Ожидается, что данные дискуссии будут продолжены на заседании высокого уровня в Нью-Йорке.

Согласно информации, государства-члены ООН обсудят последующие шаги по реализации Новой программы развития городов, а также глобальные приоритеты в области устойчивой урбанизации на период до 2036 года.

Азербайджан на заседании будет представлен делегацией во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым.

Отмечается, что заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН будет транслироваться в прямом эфире на платформе UN Web TV.