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В Азербайджане началось создание единой базы государственных данных

Экономика Новость 15 июля 2026 14:10 (UTC +04:00)
В Азербайджане началось создание единой базы государственных данных
Фото: GOV.UK
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Парламентский корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начаты работы по объединению информационных данных государственных органов на единой платформе.

Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов в ходе круглого стола на тему «Цифровая архитектура: программное управление и подход, ориентированный на результат», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, хотя в настоящее время в госучреждениях имеется большое количество электронных баз данных, большинство из них функционирует в разных форматах и из-за отсутствия единого стандарта не может осуществлять эффективный обмен информацией друг с другом.

Р. Гасанов сообщил, что по этой причине уже предприняты первоначальные шаги по созданию централизованной базы данных с использованием информации госорганов.

Замминистра отметил, что данный подход также значительно облегчит применение технологий искусственного интеллекта и аналитическую обработку данных в будущем.

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