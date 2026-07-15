В Азербайджане началось создание единой базы государственных данных

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начаты работы по объединению информационных данных государственных органов на единой платформе.

Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов в ходе круглого стола на тему «Цифровая архитектура: программное управление и подход, ориентированный на результат», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, хотя в настоящее время в госучреждениях имеется большое количество электронных баз данных, большинство из них функционирует в разных форматах и из-за отсутствия единого стандарта не может осуществлять эффективный обмен информацией друг с другом.

Р. Гасанов сообщил, что по этой причине уже предприняты первоначальные шаги по созданию централизованной базы данных с использованием информации госорганов.

Замминистра отметил, что данный подход также значительно облегчит применение технологий искусственного интеллекта и аналитическую обработку данных в будущем.