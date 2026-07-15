Beyond Emerging Europe отметило роль Президента Токаева в развитии Среднего коридора

БАКУ /Trend/ – Издание Beyond Emerging Europe опубликовало статью, в которой отмечает усилия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по расширению транспортной взаимосвязанности между Европой и Азией, а также роль Казахстана в развитии Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута - ТМТМ).

В издании подчеркивается, что визит Президента Токаева в Брюссель и его участие в запуске Платформы повестки взаимосвязанности Европейской комиссии подчеркнули растущее значение Казахстана в укреплении альтернативных торговых маршрутов, связывающих Европу и Центральную Азию.

«Комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела назвал ТМТМ "жизненно важным мостом между Европой и Азией"», – говорится в статье.

Издание отмечает, что в ходе круглого стола Казахстан–ЕС в Брюсселе Президент Токаев подчеркнул масштаб инвестиций страны в транспортную инфраструктуру, заявив, что за последние 15 лет Казахстан направил более 35 миллиардов долларов на развитие транспортной и логистической отраслей.

В статье также приводятся слова Президента Токаева о том, что объемы грузоперевозок по Среднему коридору с 2019 года выросли в пять раз, достигнув 4,1 миллиона тонн, при этом Казахстан ставит целью увеличить ежегодные объемы перевозок до 10 миллионов тонн.

Beyond Emerging Europe также отмечает рост международного интереса к маршруту на фоне перебоев в работе других транспортных коридоров, указывая, что Средний коридор получил дополнительное внимание из-за нестабильности на Ближнем Востоке и проблем с традиционными морскими маршрутами.

В издании говорится, что Казахстан продолжает расширять свои логистические возможности, в том числе за счет инвестиций KTZ Express в развитие судоходной инфраструктуры на Каспии, а также сотрудничества с Азербайджаном и Грузией в рамках инициативы Middle Corridor Multimodal.

В то же время статья отмечает, что маршрут по-прежнему сталкивается с рядом вызовов, включая ограничения инфраструктурных мощностей, вопросы надежности и конкурентоспособности по сравнению с северным маршрутом через Россию.