В Баку откроется выставка под девизом "Соприкоснись с природой, изобрази её загадочность!"

БАКУ /Trend Life / - 20 и 21 апреля в 12:00 и 16:00 в Хатаинском центре искусств состоится открытие творческой выставки "Краски весны" (Baharın rəngləri), которая пройдет под девизом "Соприкоснись с природой, изобрази её загадочность!" (Təbiətlə təmasda ol, əsrarəngizliyi təsvir et!), сообщили Trend Life оргн

Проект направлен на привлечение детей, подростков и молодёжи в возрасте от 8 до 21 года к взаимодействию с природой, раскрытие её красоты в разные времена года и формирование бережного отношения к окружающей среде. На выставку поступило более 800 заявок из различных регионов страны, из которых около 600 работ были отобраны для экспонирования.

Организаторами мероприятия выступают Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная картинная галерея, Хатаинская детская художественная галерея и Хатаинский центр искусств.

Поддержку проекту оказывают Азербайджанская государственная академия художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительная власть Хатаинского района и Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

