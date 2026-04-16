Более 460 млрд кубометров газа поставлено из Туркменистана в Китай - Дин Сюэсян

АШХАБАД /Trend/ - Китай и Туркменистан построили три крупнейших в мире транснациональных газопровода, по которым в Китай уже поставлено более 460 миллиардов кубометров туркменского газа.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Дин Сюэсян на церемонии открытия международной научно-практической конференции "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического сотрудничества в газовой отрасли".

"Газовое сотрудничество продолжает углубляться, приносит пользу обеим странам и их народам, формируя благоприятную тенденцию взаимовыгодного развития", - отметил он.

Дин Сюэсян также подчеркнул перспективы взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики.

"Китай создал крупнейшую в мире систему возобновляемой энергетики и наиболее комплексную цепочку новой энергетики. Мы готовы делиться возможностями "зеленого" перехода со всеми странами. Туркменистан, в свою очередь, обладает значительным потенциалом в сфере ветровой и солнечной энергетики", - сказал он.

По его словам, Пекин готов совместно с Ашхабадом развивать как традиционную, так и "зеленую" энергетику параллельно, усиливая долгосрочное энергетическое партнерство.