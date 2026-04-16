В 2025 году турпоток между Азербайджаном и Россией превысил 700 тыс. человек

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере туризма динамично расширяется.

Как передает Карабахское бюро Trend, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук во время выступления на 24-м заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии в городе Зангилан.

По его словам, по итогам 2025 года туристический поток между двумя странами превысил 700 тысяч человек. Из России в Азербайджан было совершено более 500 тысяч поездок, а из Азербайджана в Россию — около 200 тысяч поездок.

А. Оверчук отметил, что рост взаимного туристического потока вносит важный вклад в укрепление экономических и культурных связей между сторонами.

Он также подчеркнул, что развитие круизного туризма на Каспийском море и создание общего геопортала для стран СНГ в будущем ещё больше расширят инвестиционные и туристические возможности.