Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении специальных стипендий молодым талантам

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении специальных стипендий молодым талантам.

Как сообщает в среду Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с пунктом 1.4 «Положения о «Золотой книге» и специальной стипендии для молодых талантов», утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 30 ноября 2023 года номер 2368, постановляю:

1. В целях предоставления специальных стипендий молодым талантам, имена которых занесены в «Золотую книгу», из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству культуры Азербайджанской Республики 61847 (шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок семь) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование, предусмотренное в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Министерству культуры Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания".