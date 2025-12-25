Утвержден закон о Внутренних войсках Азербайджана

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 25 декабря 2025 18:53 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Внутренних войсках".

Как сообщает Trend, согласно закону, документ определяет деятельность, права и обязанности Внутренних войск в области охраны конституционного строя, суверенитета, общественного порядка и общественной безопасности Азербайджана, а также правовые основы управления Внутренними войсками.

Документ отражает основные принципы, направления деятельности Внутренних войск, их состав, обязанности, полномочия и права, финансово-материальное и техническое обеспечение и т. д.

Документ состоит из шести глав и тридцати статей.

Глава государства подписал указ о применении соответствующего закона.

