В Азербайджане готовится второй план действий Стратегии по защите детей на 2026–2030 гг.

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане ведется работа над вторым планом действий Стратегии по защите детей на 2026–2030 годы.

Как передает Trend, об этом сегодня заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции «Проблемы семьи, женщин и детей в законодательстве Азербайджана» в Баку.

Она сообщила, что План действий по защите гендерного равенства уже подготовлен и представлен после согласования с соответствующими органами:

"Мы ожидаем принятия этого плана. Документ охватывает множество важных направлений, включая создание новых механизмов, внесение изменений в законодательство, а также обеспечение равных возможностей и результатов для женщин и мужчин".

Б.Мурадова подчеркнула, что в настоящее время ведется работа над вторым планом мер Стратегии действий в интересах детей на 2026–2030 годы. Работа, начатая в рамках первого плана действий, будет продолжена и развита в новом документе.

