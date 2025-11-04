Развитие бизнеса стало ещё доступнее!

У каждого предпринимателя есть мечта — расширять свой бизнес, открывать новые возможности и увеличивать доход. Но нередко на пути к этим целям возникают финансовые трудности. Понимая повседневные потребности предпринимателей, Yelo Bank предлагает удобные и доступные микрокредиты для бизнеса.



Новый продукт помогает малым и средним предпринимателям развивать своё дело, обеспечивая гибкую и реальную финансовую поддержку. Сумма кредита может составлять от 500 до 100 000 манатов, срок погашения — от 6 до 48 месяцев. Дополнительно предусмотрен льготный период до 12 месяцев, а процентная ставка начинается всего от 10% годовых. Благодаря этому предприниматели могут комфортно управлять своими обязательствами и адаптировать график выплат под особенности бизнес-цикла.



Не откладывайте развитие на потом — оформите онлайн-заявку уже сегодня и получите микрокредит для бизнеса от Yelo Bank: https://bit.ly/mkredt.



Вы уже пробовали наш кредитный калькулятор, чтобы рассчитать удобный для вас график платежей? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!