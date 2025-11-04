У каждого предпринимателя есть мечта — расширять свой бизнес,
открывать новые возможности и увеличивать доход. Но нередко на пути
к этим целям возникают финансовые трудности. Понимая повседневные
потребности предпринимателей, Yelo Bank предлагает удобные и
доступные микрокредиты для бизнеса.
Новый продукт помогает малым и средним предпринимателям развивать своё дело, обеспечивая гибкую и реальную финансовую поддержку. Сумма кредита может составлять от 500 до 100 000 манатов, срок погашения — от 6 до 48 месяцев. Дополнительно предусмотрен льготный период до 12 месяцев, а процентная ставка начинается всего от 10% годовых. Благодаря этому предприниматели могут комфортно управлять своими обязательствами и адаптировать график выплат под особенности бизнес-цикла.
Не откладывайте развитие на потом — оформите онлайн-заявку уже сегодня и получите микрокредит для бизнеса от Yelo Bank: https://bit.ly/mkredt.
Вы уже пробовали наш кредитный калькулятор, чтобы рассчитать удобный для вас график платежей?
Развитие бизнеса стало ещё доступнее!
