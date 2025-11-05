От кибератак до дезинформации: новые фронты современной войны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Состоялась очередная онлайн-встреча Аналитического и исследовательского общественного объединения Baku Network по проекту «Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана», реализуемому при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Гостем дебатов, модератором которых выступил Эльнур Анвароглу, стал Дэвид Уильям Пэрри, британский доктор философии и бывший сотрудник BBC. В ходе обсуждения было отмечено, что термин «гибридная война», предложенный офицером ВМС США и аналитиком Пентагона Фрэнком Хоффманом, сегодня полностью раскрывает свою суть.

Как отметил Хоффман, гибридная война может вестись не на одном, а на нескольких фронтах и включать множество тактических и технических элементов, которые легко ускользают от человеческой интуиции. В современном мире, на фоне стремительного технологического прогресса, гибридная война разворачивается не на традиционных полях сражений, а в тени - в киберпространстве, социальных сетях, новостных редакциях и общественном мнении.

Гибридная война невидима, но невероятно эффективна: иногда обходится без кровопролития, однако способна разрушить целые государства изнутри.

По словам доктора Перри, в отличие от традиционных войн, гибридная стратегия сочетает военную агрессию с экономическим давлением, дезинформацией, политическими манипуляциями, кибератаками и прокси-операциями. Она нацелена на слабые места общества, а не на армии, углубляя разногласия, подрывая доверие и ослабляя структуры управления без единого выстрела.

Представляем видеоверсию дебатов:

