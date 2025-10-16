Делегация Азербайджана приняла участие в 19-м заседании министров стран Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15–16 октября 2025 года в столице Уганды, Кампале, состоялось 19-е заседание министров стран Движения неприсоединения (ДН). В рамках заседания министров были проведены обсуждения по вопросам укрепления международного мира и безопасности, содействия устойчивому развитию, повышения институционального потенциала Движения, а также по ситуации на Ближнем Востоке и другим актуальным пунктам повестки дня.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, страну на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра Самиром Шарифовым.

Отмечается, что Самир Шарифов выступил на открытии заседания, где рассказал об инициативах, реализованных Азербайджаном в период председательства в Движении, в том числе о вкладе в институциональное развитие организации, а также подчеркнул важность укрепления солидарности и единства между государствами-членами. Заместитель министра проинформировал участников о последних достижениях в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о масштабных работах по восстановлению и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации.

В качестве бывшего председателя и нынешнего члена Тройки ДН Азербайджан также был представлен на заседании комитета министров ДН по вопросу Палестины.

Самир Шарифов, говоря об участии главы азербайджанского государства в Саммите мира в Шарм-эш-Шейхе, отметил, что Азербайджан был одним из немногих членов Движения, приглашенных на саммит. Он также подчеркнул значение этого факта, необходимость скорейшего установления прочного мира и безопасности на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств, а также отметил внимание Азербайджана к гуманитарным инициативам в регионе.

В рамках заседания состоялся ряд двусторонних встреч, в ходе которых были подписаны соглашения между правительствами Азербайджанской Республики и Республики Уганда об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов; между правительствами Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Сомали об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов.

Подписание указанных документов направлено на расширение двусторонних отношений Азербайджана со странами Африки, упрощение взаимных поездок и дальнейшее развитие дипломатических связей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!