Фестиваль кибербезопасности внесет вклад в укрепление национальной киберэкосистемы - Али Нагиев

БАКУ/ Trend/ - Фестиваль кибербезопасности, несомненно, внесет значительный вклад в укрепление экосистемы кибербезопасности нашей страны.

Как передает Trend, об этом говорится в обращении к участникам фестиваля кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC 2025) в Баку начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковника Али Нагиева в научно-методическом журнале «Информационная безопасность».

Глава СГБ сообщил, что одной из основных тем обсуждения на мероприятии станет безопасность критически важных информационных инфраструктур, а также новые проблемы в сфере усиления киберзащиты таких систем и пути их решения:

"Всем известно, что в современном мире безопасность критически важных информационных инфраструктур является одним из главных приоритетов для каждого государства и неотъемлемой частью национальной безопасности. Сегодня все более широкое использование цифровых сетей, а также облачных технологий в таких секторах, как энергетика, водоснабжение, транспорт, телекоммуникации, финансы и государственные услуги, делает их более уязвимыми для киберугроз.

Опыт показывает, что киберугрозы, направленные на социально-политическую стабильность и экономическое развитие государств, становятся все более сложными, целенаправленными и стремительно расширяют свои трансграничные возможности. В последние годы в результате киберинцидентов мы наблюдаем как парализуется работа международных аэропортов, систем энерго- и водоснабжения, а также финансовых систем».