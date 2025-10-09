Парк высоких технологий Кыргызстана намерен стать «мостом» для выхода IT-компаний на рынки Казахстана (Эксклюзив)

АСТАНА /Trend/ – Парк высоких технологий Кыргызской Республики рассматривает Казахстан как ключевого партнёра в продвижении национальных IT-компаний и расширении их присутствия на региональном рынке.

Об этом Trend заявил заместитель директора Парка высоких технологий Чубак Темиров в кулуарах форума Digital Bridge 2025.

"Цифровизация сильно влияет на Центральную Азию, заметен большой подъём в последние годы. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан внимательно наблюдают за шагами соседей, изучают успешные практики и внедряют цифровые решения как в госсекторе, так и в частном бизнесе", – отметил он.

По словам Темирова, Парк высоких технологий Кыргызстана выстраивает партнёрство с Astana Hub и рассматривает участие в Digital Bridge как возможность для кыргызских компаний находить клиентов, заказы и партнёров в Казахстане.

"Наша цель – помочь кыргызским компаниям выходить на казахский рынок. Парк высоких технологий может выступить тем же мостом для казахстанских компаний, которые планируют выходить на рынок Кыргызстана", – подчеркнул он.

Темиров добавил, что в первый день форума наблюдается большой интерес к кыргызскому стенду и резидентам Парка. Уже идут обсуждения возможных партнёрств, хотя говорить о конкретных результатах пока рано.