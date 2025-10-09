Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 октября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 октября.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9797 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0407 маната, 100 российских рублей - 2.0900 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9797
|AUD
|1,1232
|BYN
|0,5592
|BGN
|1,0122
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1199
|CZK
|0,0812
|CNY
|0,2386
|DKK
|0,2652
|GEL
|0,6278
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0191
|GBP
|2,2801
|SEK
|0,1806
|CHF
|2,1235
|ILS
|0,5234
|CAD
|1,2199
|KWD
|5,5431
|KZT
|0,3147
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5063
|MDL
|0,1013
|NOK
|0,1705
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6015
|PLN
|0,4654
|RON
|0,3889
|RUB
|2,09
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3138
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3175
|TRY
|0,0407
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,041
|JPY
|1,1149
|NZD
|0,9867