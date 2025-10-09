Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 октября

Экономика Материалы 9 октября 2025 09:11 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 октября

Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 октября.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9797 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0407 маната, 100 российских рублей - 2.0900 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9797
AUD 1,1232
BYN 0,5592
BGN 1,0122
AED 0,4628
KRW 0,1199
CZK 0,0812
CNY 0,2386
DKK 0,2652
GEL 0,6278
HKD 0,2185
INR 0,0191
GBP 2,2801
SEK 0,1806
CHF 2,1235
ILS 0,5234
CAD 1,2199
KWD 5,5431
KZT 0,3147
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5063
MDL 0,1013
NOK 0,1705
UZS 0,0141
PKR 0,6015
PLN 0,4654
RON 0,3889
RUB 2,09
RSD 0,0169
SGD 1,3138
SAR 0,4532
xdr 2,3175
TRY 0,0407
TMT 0,4857
UAH 0,041
JPY 1,1149
NZD 0,9867
