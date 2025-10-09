Обсуждены перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Во время рабочего визита в Государство Кувейт министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провёл встречу с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Кувейта Рабахом Абдулрахманом Аль-Рабахом.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

В публикации отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы увеличения торгового оборота, продвижения взаимных инвестиций и укрепления диалога между деловыми кругами двух стран.

М.Джаббаров также подчеркнул важность расширения экономической повестки и углубления сотрудничества в сферах энергетики, промышленных зон и совместных производственных инициатив.