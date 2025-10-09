Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом

Экономика Материалы 9 октября 2025 11:04 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров/X

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend - Во время рабочего визита азербайджанской делегации в Государство Кувейт министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром финансов Кувейта, министром электроэнергетики, водных и возобновляемых ресурсов, исполняющим обязанности государственного министра по экономическим вопросам и инвестициям, а также председателем Совета директоров Инвестиционного управления Кувейта Субайхом Абдул Азизом Абдул Мухсеном Аль-Мухайзимом.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

"Мы представили обзор благоприятной инвестиционной среды Азербайджана и подчеркнули расширяющееся экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Кувейтом.

В ходе обсуждений также были рассмотрены возможности взаимодействия в сферах торговли, туризма, традиционной и возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, транспорта и транзита", - говорится в публикации.

