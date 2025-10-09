Вашингтонское заявление и встреча госкомиссий Азербайджана и Армении вселяют надежду на решение вопросов пропавших без вести - Али Нагиев

БАКУ/Trend/ - Подписание трёхстороннего заявления в Вашингтоне в августе 2025 года, первая встреча профильных государственных комиссий Азербайджана и Армении в феврале и последующие контакты, а также определенный обмен информацией вселяют новые надежды в этой области.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, генерал-полковник Али Нагиев в своём выступлении на международной конференции «Объединение усилий и расширение сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести лиц».

Он выразил уверенность в том, целенаправленные контакты с профильной государственной комиссией Армении будут успешно продолжены и внесут позитивный вклад в установление судеб пропавших без вести лиц с обеих сторон.

«Кроме того, в течение 2025 года Государственная комиссия уделила особое внимание изучению международного опыта и выявлению возможностей сотрудничества с зарубежными партнёрами. В этой связи можно привести в качестве примера визит в нашу страну в марте 2025 года делегации организации во главе с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер. В рамках контактов состоялись весьма полезные обсуждения с Международной комиссией».

Али Нагиев отметил, что по итогам этих обсуждений было объявлено о безвозмездной передаче Азербайджану подготовленной Международной комиссией электронной базы данных, а также о предоставлении нашей стране поддержки в решении проблемы пропавших без вести лиц, особенно в поиске захоронений пропавших без вести, проведении раскопок, эксгумации и идентификации, а также в обучении специалистов соответствующих учреждений и применении новых технологий и методологий, продолжении сотрудничества. Таким образом, был представлен «План работы» на 2025 год.