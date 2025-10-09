На прежней боевой позиции обнаружено массовое захоронение - Али Нагиев

БАКУ/Trend/ - На возвышенности, которая ранее служила боевой позицией, обнаружено очередная массовое захоронение.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на международной конференции «Объединение усилий и расширение сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести».

Председатель отметил, что, по предварительным данным, в массовом захоронении опознаны останки более 10 азербайджанских военнослужащих.

В соответствии с программой международного мероприятия, завтра участники конференции посетят место обнаружения захоронения.