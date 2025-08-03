От Запада до Ближнего Востока - новая география энергетической политики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан делает очередной важный шаг в реализации своей стратегии расширения географии поставок, начав поставки природного газа в Сирию через территорию Турции.

Этот шаг не только укрепляет позиции Баку на глобальной энергетической карте, но и символизирует начало нового этапа — выхода Азербайджана на рынок Ближнего Востока, который до сих пор оставался вне рамок его традиционных экспортных маршрутов.

Церемония запуска газоснабжения состоялась 2 августа в турецком городе Килис, где азербайджанский газ впервые начал поступать в сирийскую энергосистему. Ожидается, что на первом этапе годовой объем поставок составит 1,2 миллиарда кубометров, с перспективой его удвоения. Этот объем сравним с поставками в некоторые европейские страны и указывает на то, что Азербайджан больше не ограничивает себя рамками Европы как основного экспортного направления.

Еще в июне президент Ильхам Алиев в рамках энергетической недели в Баку отметил, что Азербайджан к 2030 году планирует увеличить объем экспорта газа до 8 миллиардов кубометров. Причем эти объемы предназначены не только для европейского рынка, но и для новых потребителей, включая Ближний Восток. Помимо Сирии, в зоне внимания — Иордания и Египет, а в долгосрочной перспективе — восстановление и использование Арабского газопровода, который может стать южным ответвлением новой энергетической архитектуры региона.

Важно отметить, что на фоне глобальной энергетической трансформации и поисков альтернативных поставщиков со стороны Европы, Азербайджан не сталкивается с проблемами сбыта. Напротив, страна демонстрирует уверенность в своей позиции и проводит гибкую политику диверсификации направлений экспорта. Сегодняшний шаг — это не просто расширение географии поставок, но и формирование нового маршрута, который укрепляет транзитную роль Турции, создает новые точки энергетической зависимости в регионе и усиливает политическое значение Азербайджана как экспортёра.

В то время как в европейских столицах вновь активизировалась риторика, увязывающая закупку энергоресурсов с повесткой прав человека и «зеленой» трансформацией, Баку действует прагматично. Он не только наращивает долю зеленой энергии в своем портфеле, но и эффективно управляет традиционными ресурсами, превращая их в инструмент регионального влияния. В этом контексте выход на сирийский рынок означает не просто очередной контракт — это демонстрация того, что Азербайджан формирует собственную энергетическую геополитику, в которой рынки определяются не политической конъюнктурой, а экономической целесообразностью.

Таким образом, на фоне нестабильности в глобальном энергетическом секторе и растущей конкуренции за ресурсы, Азербайджан предлагает предсказуемость, устойчивость и расширяющийся транзитный потенциал. В этом кроется его главное конкурентное преимущество — и ответ на вопрос, почему Баку сегодня выбирают как в Брюсселе, так и в Дамаске.