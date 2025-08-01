БАКУ /Trend/ - Задержаны два гражданина Афганистана, пытавшихся нарушить границу Азербайджана с Ираном.

Об этом в пятницу сообщили Trend в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

"30 июля в служебной зоне пограничного отряда «Лянкяран» Пограничных войск Государственной пограничной службы при попытке пересечения государственной границы с Ирана в направлении Азербайджана были задержаны два гражданина Афганистана - Гасими Реза Хабибулла 1999 года рождения и Хасани Мохаммедреза Мохаммаднаим 2002 года рождения.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия",- отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

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