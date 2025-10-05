Лица, пытавшиеся проникнуть в резиденцию президента будут найдены - МВД Грузии

БАКУ /Trend/ - МВД Грузии намерено принять срочные меры по розыску лиц, пытавшихся проникнуть в резиденцию президента 4 октября после местных выборов.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства.

"Как известно общественности, вчера состоялся митинг с целью свержения власти. Впоследствии митинг принял противоправный характер, после чего МВД приняло соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МВД Грузии сегодня и в ближайшие дни предпримет все необходимые меры для выявления лиц, нарушивших закон.

В МВД считают, что любые массовые мероприятия, которые могут произойти в ближайшем будущем, станут продолжением предыдущей попытки нарушить стабильность, в связи с чем будут приняты меры по предотвращению угроз общественному порядку и безопасности.