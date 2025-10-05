Прошло пять лет со дня второго ракетного обстрела Гянджи

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется пять лет с тех пор, как город Гянджа подвергся второму ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Утром 5 октября 2020 года второй по величине город Азербайджана подвергся обстрелу с территории Бердского района Армении.

Ракеты упали недалеко от Гянджинской международной больницы, средней школы № 34, мебельной фабрики на улице Шаха Исмаила Хатаи, на территорию под названием «Евлахский автовокзал» и Центральный рынок. В результате трое мирных жителей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, а также был причинен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

В то же время, 5 октября, вооружённые силы Армении выпустили две ракеты по городу Бейлаган. Один из снарядов упал во двор детского сада, а другой – на пустырь в черте города. В этот день военно-политическое руководство страны-агрессора Армении продолжило террористические акты против мирного населения, грубо нарушив нормы и принципы международного права.

Так, с утра 5 октября 2020 года вооруженные формирования противника открыли огонь по густонаселенным пунктам Геранбойского, Гейгельского, Тертерского, Зардабского и Бардинского районов, а также по Гяндже и Бейлагану.

В результате очередного обстрела вооруженными силами страны-оккупанта районов компактного проживания мирного азербайджанского населения из тяжелой артиллерии, ракеты упали на центральных улицах города Барда и около Центральной районной больницы. Осколками ракетного снаряда погибла Мехтиева Шахрияр Иса гызы, еще трое госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Также был причинён серьёзный ущерб инфраструктуре. По всем фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибло 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, получили ранения 454 мирных жителя, были повреждены в общей сложности 12 292 жилых и нежилых здания, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1018 фермерским хозяйствам.

Бардинский район и центр города Барда трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и артиллерийским обстрелам со стороны вооружённых сил Армении в ходе Второй Карабахской войны. В результате погибло 29 человек, 112 получили ранения, а объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам района был причинён значительный ущерб.