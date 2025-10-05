Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Попытка устроить «Майдан» в Грузии провалилась — премьер-министр

Грузия Материалы 5 октября 2025 14:16 (UTC +04:00)
Попытка устроить «Майдан» в Грузии провалилась — премьер-министр
Фото: Ираклий Кобахидзе/X

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка оппозиции спровоцировать беспорядки и захватить власть в стране провалилась, назвав это пятой подобной попыткой за последние годы.

Как передает Trend, об этом премьер-министр сказал на брифинге в офисе правящей партии «Грузинская мечта».

Кобахидзе заявил, что члены бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) пытались организовать в Грузии «Майдан», имея в виду уличные протесты 2014 года на Украине.

"Как известно, попытка свержения власти провалилась. За последние четыре года мы стали свидетелями уже пятой попытки организации «Национального майдана» в стране", - сказал Ираклий Кобахидзе.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости