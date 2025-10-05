Попытка устроить «Майдан» в Грузии провалилась — премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка оппозиции спровоцировать беспорядки и захватить власть в стране провалилась, назвав это пятой подобной попыткой за последние годы.

Как передает Trend, об этом премьер-министр сказал на брифинге в офисе правящей партии «Грузинская мечта».

Кобахидзе заявил, что члены бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) пытались организовать в Грузии «Майдан», имея в виду уличные протесты 2014 года на Украине.

"Как известно, попытка свержения власти провалилась. За последние четыре года мы стали свидетелями уже пятой попытки организации «Национального майдана» в стране", - сказал Ираклий Кобахидзе.