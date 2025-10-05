Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 октября.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром на некоторых пригородных территориях возможна изморось. Будет преобладать юго-западный ветер, который утром временами сменится северо-западным ветром с порывами. Температура воздуха составит ночью 16–18°, днем 19–23° тепла. Атмосферное давление — 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность — ночью 80–85, днем 65–75 %.

В регионахх Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых восточных районах возможны моросящие дожди. Местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер, временами усиливающийся. Температура воздуха составит ночью 12–17°, днем 22–27° тепла, в горах — ночью 5–10°, днем 12–17° тепла.