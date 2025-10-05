В Гааге организована фотовыставка, посвященная жертвам мин в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 октября 2025 года на улице Grote Marktstraat в центре Гааги Королевства Нидерланды была организована фотовыставка, посвящённая жертвам мин в Азербайджане.

Как передает Trend, выставка прошла в рамках проекта «Европейские фотовыставки жертв мин», реализуемого общественным объединением "Фотоклуб "Гилавар"" при донорской поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики. Местным партнёром проекта в Нидерландах выступает Союз азербайджанских женщин Европы «Ана Ветен».

Председатель общественного объединения "Фотоклуб "Гилавар"" Рашад Мехтиев отметил, что Гаага известна во всем мире как штаб-квартира Международного суда ООН, Международного уголовного суда и ряда международных трибуналов, а также как «столица международного права»: «Именно поэтому, после Германии, Франции и Бельгии, мы завершаем нашу выставку в этом символичном городе. Многолюдные фотовыставки, которые мы провели в пяти европейских городах в течение 9 дней, наглядно продемонстрировали трагедии и следы, оставленные минной войной Армении в жизни мирных, невинных людей. Точные карты минных полей до сих пор не переданы азербайджанской стороне. Мы хотим мирного, свободного от мин Южного Кавказа и требуем справедливости для жертв мин. Неслучайно эта выставка проходит 4 октября, в годовщину ракетных обстрелов Арменией мирного населения Гянджи. Мы завершили эту выставку посадкой оливкового дерева – символа мира и спокойствия – на месте памятника "Ходжалы" в Гааге. Это оливковое дерево является показателем глубокого уважения к светлой памяти тех, кто погиб и был ранен в результате взрывов мин, установленных Арменией на территории Азербайджана".

Фотовыставка отразила тяжёлые истории, потери и волю к жизни жертв противопехотных мин. Жители Гааги прочли на фотографии жертвы противопехотной мины Эльчина Гулиева такие слова: "Для мин нет разницы в национальности и профессии. Для мины нет различия в национальности и профессии. Она считает только наши шаги. Я был сапером, и, стремясь спасать жизни, во время поиска мин потерял правую ногу при взрыве". Жертва мины Эльвин Гафаров через свою фотографию обратился к жителям Гааги со следующими словами: «Я был сельским жителем, не солдатом и не офицером. Идя по своим повседневным делам, я наткнулся на мину и потерял левую ногу. Хотя моя жизнь была очень простой, боль, причинённая мне минной трагедией, сделала её сложной и невыносимой».

После Мюнхена, Нюрнберга, Парижа и Брюсселя, на этот раз Гаага услышала голоса жертв противопехотных мин в Азербайджане. Тем самым фотоклуб «Гилавар» завершил проект «Европейские фотовыставки жертв мин».