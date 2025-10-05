Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Сегодня на Играх стран СНГ пройдут соревнования по 10 видам спорта

Общество Материалы 5 октября 2025 09:45 (UTC +04:00)
Сегодня на Играх стран СНГ пройдут соревнования по 10 видам спорта

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 10-й день III Игр стран СНГ в Азербайджане пройдут соревнования по 10 видам спорта.

Как передает Trend, в Гяндже сборная Азербайджана по волейболу встретится с Беларусью в полуфинале, а сборная по баскетболу 3х3 сыграет с Узбекистаном в группе А. Финалы по боксу пройдут в Евлахе, по бадминтону – в Габале, по стрельбе из лука – в Ханкенди, по фехтованию и стрельбе – в Гяндже, по гребле на каноэ и гребле – в Мингячевире. В Гёйгёле пройдут смешанные командные соревнования по дзюдо.

III Игры стран СНГ завершатся 8 октября.

Лента

Лента новостей

Читать все новости