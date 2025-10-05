Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОТГ в Азербайджане

Узбекистан Материалы 5 октября 2025 17:55 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6-7 октября посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, Мирзиёев примет участие в мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств (ОТГ), которые состоятся в городе Габала.

Сообщается, что в повестку дня заседания, проводимого под темой «Региональный мир и безопасность», включены актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.

"Будут рассмотрены перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ОТГ – это международная организация сотрудничества тюркских стран, объединяющая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Основная цель ОТГ – развитие всестороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами.

