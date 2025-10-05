Сборная Азербайджана по бадминтону завершила III Игры стран СНГ с семью медалями

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская бадминтонистка Лейла Джамалзаде завоевала серебряную медаль на III Играх стран СНГ.

Как передает Trend, в личном зачете среди девушек она встретилась с россиянкой Мариной Тарасовой.

Азербайджанская спортсменка, проигравшая сопернице со счетом 0:2, заняла второе место.

Ранее азербайджанские бадминтонисты завоевали 6 бронзовых медалей. Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с 7 медалями.

Отметим, что сегодня завершатся соревнования по бадминтону на III Играх стран СНГ.