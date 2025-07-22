Обсуждены перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках официального визита в Грузию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел этой страны Макой Бочоришвили.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, встреча министров один на один была продолжена в расширенном составе с участием делегаций с обеих сторон.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-грузинских отношений дружбы и стратегического партнерства.

Стороны подчеркнули вклад политического диалога на высоком уровне, взаимных визитов и политических консультаций между двумя странами в дальнейшее углубление отношений.

Министры обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, торговли, туризма и образования. Было отмечено стратегическое значение совместных проектов, таких как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс и Южный газовый коридор, а также инициатив и проектов в области "зеленой" энергетики и цифровых коммуникаций. Был подчеркнут положительный вклад Среднего коридора Восток-Запад в отношения сотрудничества между двумя странами и Центральной Азией.

С удовлетворением было отмечено развитие экономических и торговых связей между двумя странами, растущая динамика в торговом обороте.

Также была подчеркнута важность развития сотрудничества в гуманитарной сфере, поощрения культурных обменов.

Стороны отметили значимость продолжения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией на основе взаимной поддержки на международных платформах, в том числе в рамках региональных инициатив.

Министры подчеркнули важность совместной деятельности и координации усилий в рамках трехсторонних и многосторонних форматов с участием двух стран. Было отмечено, что высокий уровень связей Азербайджана с государствами Центральной Азии является основой для регионального партнерства Азербайджан–Грузия–Центральная Азия.

На встрече обсуждались процессы, происходящие в регионе и за его пределами, включая вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации отношений с Арменией. С удовольстворением был отмечен вклад Грузии в процесс нормализации, включая организацию ряда встреч с 2022 года.

Несмотря на значительный прогресс в мирном процессе, было отмечено, что сохраняющиеся территориальные претензии Армении к территориальной целостности Азербайджана, закрепленные в ее конституции, остаются продолжают препятствовать подписанию мирного соглашения.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры выступили с заявлениями для прессы", - отмечается в информации ведомства.

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