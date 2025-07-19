Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана и Китая большие планы на увеличение объема торговли

ХАНКЕНДИ/Trend/ - У Азербайджана и Китая большие планы на увеличение объема торговли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«В данном случае есть огромный потенциал для этого. Уже из многих городов Китая в Азербайджан и через Азербайджан на Запад отправляются контейнерные поезда. Количество их растет из года в год, причем на десятки процентов. Думаю, в ближайшее время это будет увеличено в разы», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан с самого начала поддержал инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» и со своей стороны подготовил соответствующую транспортно-логистическую инфраструктуру на территории страны.

«Китайские компании активно участвуют в качестве подрядчиков в реализации проектов солнечных электростанций. Солнечные панели, которые закупают компании-инвесторы, являются китайского производства. И с недавнего времени мы также начали сотрудничать с китайскими компаниями в деле производства зеленой энергии – солнца и ветра. Соответствующие соглашения уже подписаны и думаю, что это будет также хорошим дополнением к нашему взаимовыгодному сотрудничеству», - отметил Президент Ильхам Алиев.