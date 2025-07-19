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Президент Ильхам Алиев: Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее

Политика Материалы 19 июля 2025 19:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Конечно, мы знаем о потенциале стран-участниц. Они поддерживают двусторонний формат партнерских отношений на более или менее активном уровне», — сказал глава государства, добавив, что Азербайджан поддерживает многосторонний формат работы. «Поэтому мы думаем, что усилия Азербайджана будут высоко оценены. Сейчас Азербайджан выполняет свои обязательства в качестве председателя организации. Уверен, что и эта работа будет успешной», — отметил Президент.

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