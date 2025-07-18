Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жителями, переселившимися в села Тезебина и Ханъюрду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 18 июля Президент Ильхам Алиев посетил село Ханъюрду Ходжалинского района.

Глава государства побывал в домах переселившихся в село жителей Расима Джавадова и Керема Аббасова.

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в села Тезебина и Ханъюрду, побеседовал с ними.

Жители: Наш уважаемый Президент, приветствуем Вас! Да хранит Вас Аллах! Да пребудет с Вами милость Аллаха! Благодаря Вам мы сегодня находимся здесь. Это результат Вашего напряженного труда.

Житель: Добро пожаловать!

Президент Ильхам Алиев: И вам добро пожаловать.

Житель: Хвала Всевышнему за этот день, да хранит Аллах Вашу супругу! Да хранит Вас Аллах! Да пребудет с Вами милость Аллаха за то, что Вы подарили нам этот день! Вы отвели черные тучи, которые нависали над нами 200 лет. Не судите строго, если я расплачусь. Это слезы радости.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Спасибо, целую Вас. Да хранит Вас Аллах! Аминь!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. И вам добро пожаловать. Вы уже несколько дней как обосновались на родной земле, и условия хорошие. Сегодня я ознакомился с условиями в селах Тезебина и Ханъюрду. Мы почти полностью восстановили два прекрасных села и передали их в ваше распоряжение.

Жители: Спасибо Вам большое, благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Живите здесь спокойно и счастливо, вы достойны этого. Вы много лет жили в тяжелых условиях - в палаточных лагерях, вагонах, общежитиях, детских садах, школах - где придется, в очень тяжелых условиях. Но вы не утратили веру. Вы верили, что вернетесь в родные края. И этот день настал. А сейчас вы живете в таких красивых, живописных и благодатных местах, и это показывает, что справедливость всегда должна торжествовать. Но чтобы обеспечить справедливость, нужны сила и кулак.

Житель: Господин Президент, да ниспошлет Аллах Вам сил! Ваш тяжелый труд неоценим. Да упокоит Аллах души наших шехидов, вставших грудью перед вражеской пулей, да ниспошлет Аллах здоровья нашим гази.

Президент Ильхам Алиев: Аминь.

Житель: Да хранит Аллах Вас, Вашу супругу. Нет ничего более ценного, чем стоять сегодня здесь лицом к лицу с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Господин Президент, можно Вас на минутку?

Президент Ильхам Алиев: Да, пожалуйста.

Житель: Когда утром я вышел из дома, моя супруга сказала: «Ты счастливый человек, потому что сегодня встретишься с Президентом». Клянусь Аллахом, она так и сказала.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Передайте привет всем родственникам, членам семьи. Вы одними из первых переехали сюда, но приедут еще. Через несколько месяцев в обоих селах, наверное, будут жить тысячи людей. Государство создало все условия – дома, приусадебные участки, питьевая вода, природный газ, электричество. То есть, еще раз говорю, вы этого заслуживаете.

Житель: Машаллах, все прекрасно.

Президент Ильхам Алиев: Потому что в самых тяжелых условиях жили вы. На протяжении этих тридцати лет вы, как говорится, собрав волю в кулак, верили, что этот исторический день настанет и мы вернемся на эти земли. И мы вернулись. И Отечественная война 2020 года, и антитеррористическая операция 2023 года – это наши славные победы. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Отныне мы будем жить здесь вечно. Никто больше не сможет заставить нас покинуть эти места.

Житель: Эти дни уже в прошлом.

Президент Ильхам Алиев: Да, в прошлом.

Житель: Да упокоит Аллах душу великого лидера за то, что он доверил нас Вам.

Другой житель: Да хранит Аллах нашего Верховного главнокомандующего, пусть он всегда будет на высоте!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Поздравляю, поздравляю. Где вы жили во время оккупации?

Житель: В поселке Пиршаги.

Президент Ильхам Алиев: В Пиршаги, в санатории.

Житель: Вы приезжали туда.

Президент Ильхам Алиев: Да. Условия там тоже были очень тяжелые, сложные.

Житель: Слава Всевышнему за сегодняшний день.

Другой житель: В то время мой сын стал шехидом в бою в горах.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах его душу.

Житель: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас. Теперь живите здесь счастливо. Да хранит Аллах вас, ваших детей.

Жительница: Передайте, пожалуйста, наши приветствия Мехрибан ханым, мы доверяем «Железному кулаку». Благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Обязательно передам. Она тоже передавала вам привет.

Другая жительница: Я сестра шехида. Мы очень признательны Вам за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Другая жительница: Спасибо большое. Пусть Аллах хранит Вас. Да хранит Аллах наше государство.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, еще раз поздравляю.

Житель: Большое спасибо, господин Президент, пусть Ваш кулак всегда будет над врагом. Да будет доволен Вами Аллах. Да хранит Вас Аллах. Всегда будьте во главе нашего государства.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жители: Спасибо, приезжайте почаще.