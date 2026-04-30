Праздник ритма и грации - как отметили Международный день танца в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошёл яркий концерт "Rəqsin sehrində" (В магии танца), посвящённый Международному дню танца, с участием учащихся и преподавателей Центральной школы искусств имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Открывая вечер, директор школы, доктор философии по искусствоведению, профессор Кенуль Гусейнова отметила, что танец - это не просто движение, а язык души, созданный поколениями великих мастеров. Её слова задали тон всему вечеру - искреннему, вдохновляющему и наполненному уважением к искусству.

Настоящим проводником в этот мир стала ведущая, музыковед Наргиз Керимова. Её образная подача, авторские стихи и тонкое чувство сцены превратили концерт в единое художественное действо, где каждое выступление звучало как отдельная история.

За кулисами этого праздника стояла кропотливая работа педагогов-хореографов - заслуженной артистки Тамиллы Алиевой, Сабины Исмайловой и Эмиля Азизова. Именно их профессионализм позволил юным танцорам раскрыться на сцене с полной отдачей.

Программа превратилась в настоящее путешествие: от изящества азербайджанских национальных танцев - к многообразию культур мира. Каждый номер переносил зрителей в новую страну, передавал новое настроение, новый ритм. А финальный массовый танец стал символом единства - напоминанием о том, что язык танца понятен каждому.

