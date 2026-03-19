Yelo Bank будет к вашим услугам в праздничные дни

Yelo Bank продолжит обслуживать своих клиентов в период длительных праздничных выходных по случаю Новруза. Для того чтобы клиенты могли удобно решать свои банковские вопросы даже в нерабочие дни, ряд филиалов банка в Баку и регионах будет функционировать по специальному графику.



24, 25, 26, 27 и 30 марта с 10:00 до 16:00 обслуживание физических лиц будет осуществляться в офисе «ЦКО» (ст/м 20 января) и в филиалах «Халглар», «Нариманов», «Меркез», «Элмляр», «Мардакан», «Сумгаит», «Барда» и «Ленкорань».



30 марта, помимо указанных филиалов, в это же время будут также открыты филиалы «Садарак», «Забрат», «Гянджа», «Агджабеди», «Сальян», «Товуз», «Масаллы», «Габала», «Шамахы», «Загатала» и «Хачмаз».



Филиалы «Сахиль», «Ахмедлы» и «Иншаатчылар» будут работать с 10:00 до 16:00 во все выходные, включая праздничные дни.



В преддверии праздников Yelo Bank также предлагает выгодные финансовые решения. Клиенты могут оформить потребительский кредит на сумму до 50 000 манатов по ставке от 8,9% годовых. Кроме того, доступен кредит под залог золота — оптимальное решение для тех, у кого нет официального трудоустройства или имеются вопросы по кредитной истории. При предоставлении золотых изделий можно получить наличные средства до 50 000 AZN по ставке от 1% в месяц.



С адресами филиалов можно ознакомиться по ссылке: http://ylb.az/filiallar.



Ищете выгодный микрокредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



