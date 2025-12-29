Утверждены правила по усилению контроля за дивидендной политикой госпредприятий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 29 декабря Президент Азербайджанской Республики подписал указ об утверждении "Правил мониторинга исполнения и анализа показателей исполнения годовых и среднесрочных бюджетных проектов и прогнозов, а также смет доходов и расходов юридических лиц и юридических лиц публичного права, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству" и "Правил распределения чистой прибыли юридических лиц, находящихся в государственной собственности, и чей контрольный пакет акций (долей) принадлежит государству, юридических лиц публичного права, а также общих параметров дивидендной политики".

Об этом Trend сообщили в министерстве финансов.

Отмечается, что правила, утвержденные в целях обеспечения исполнения указа от 25 августа 2025 года "О дополнительных мерах по организации эффективного управления государственными финансами", направлены на эффективное управление государственными финансами, повышение прозрачности бюджетного планирования и деятельности государственных предприятий, совершенствование учета и отчетности в государственных предприятиях, определение порядка распределения чистой прибыли государственных предприятий и их дивидендной политики.

Согласно утвержденным правилам, годовые и среднесрочные бюджетные проекты и прогнозы государственных предприятий, а также состояние исполнения смет доходов и расходов будут системно мониториться, а показатели исполнения - анализироваться. Кроме того, государственные предприятия будут выплачивать в государственный бюджет дивиденды в размере не менее 30 процентов от чистой прибыли.

Начиная с 1 апреля 2026 года, государственные предприятия будут представлять в министерство финансов в установленных форме и сроках бюджетные показатели и финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Министерство будет осуществлять мониторинг исполнения годовых и среднесрочных бюджетных проектов и прогнозов, а также годовых смет доходов и расходов, анализировать показатели исполнения и, начиная с 2026 года, ежеквартально представлять главе государства информацию о результатах проведенного анализа.

Согласно указу, государственные предприятия также представят в министерство финансов финансовую отчётность за предыдущие годы и утверждённые бюджеты на 2026 год до 30 апреля 2026 года.

Положения, связанные с утверждением правил, вступают в силу с 1 января 2026 года.

