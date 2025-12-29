Увеличились чистые внутренние активы азербайджанских банков

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря текущего года чистые внешние активы азербайджанских банков составили 28,148 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 428,4 миллиона манатов (1,5%) меньше в месячном сравнении, на 1,5 миллиарда манатов (5,8%) больше в сравнении с началом года, и на 961,3 миллиона манатов (3,5%) больше, чем на 1 декабря прошлого года.

По состоянию на отчетную дату, чистые внутренние активы банков составили 20,514 миллиарда манатов, что на 1,6 миллиарда манатов или 8,5% больше в месячном сравнении, на 622,8 миллиона манатов или 3,1% больше в сравнении с началом года, и на 3 миллиарда манатов или 17,2% больше, чем на 1 декабря прошлого года.

По состоянию на отчетный период в Азербайджане действовали 22 банка с общими активами в размере 58,748 миллиарда манатов.