В Баку состоялось мероприятие, посвященное азербайджано-турецкому деловому сотрудничеству (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 10.38)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось мероприятие на тему «Выход на турецкий рынок: экспортные, правовые и практические аспекты».

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев, торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев и другие официальные представители, а также предприниматели.

Главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Гюлизар Яваш в своем выступлении отметила, что цель — достижение соглашения о свободной торговле с Азербайджаном на основе взаимных льгот и создание более широких возможностей.

Она отметила, что значительная часть товарооборота между Азербайджаном и Турцией, составляющего приблизительно 8 миллиардов долларов, приходится на энергетический сектор. По словам Г. Яваш, турецкая сторона стремится, чтобы существующие двусторонние отношения, союзничество и братские связи между двумя странами реально отражались в торговле и инвестициях.

"В настоящее время между Турцией и Азербайджаном нет соглашения о свободной торговле, переговоры продолжаются. На сегодня действует преференциальное торговое соглашение. В рамках данного соглашения список, первоначально включавший 30 товаров, впоследствии был расширен до 50 товаров. Основная часть списка — сельскохозяйственная продукция. Спрос азербайджанской стороны также сформирован в основном из сельскохозяйственной продукции. Помимо этого, в список включены некоторые промышленные товары", - сказала Г. Яваш.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!