Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО) (Обновлено)

добавлены новые подробности (обновлено, первая публикация в 13:50)

БАКУ /Trend/ - 17 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего официального визита в Российскую Федерацию встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы азербайджано-российских отношений в политической, торгово-экономической, транспортной, гуманитарной сферах, а также представляющие взаимный интерес вопросы региональной и международной безопасности.

Министры подчеркнули важность развития существующих между двумя странами союзнических отношений на основе взаимного уважения и учета национальных интересов. В этом контексте был рассмотрен статус реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, роль Азербайджано-Российского делового совета, а также возможности дальнейшего расширения экономических связей. Была подчеркнута роль в двусторонних экономических отношениях межправительственной комиссии, последнее заседание которой состоялось 16 апреля 2026 года в Зангилане.

Министры отметили, что, несмотря на текущую сложную ситуацию в глобальной экономике, товарооборот между Азербайджаном и Россией сохраняет положительную динамику. Было подчеркнуто, что развитие транспортных связей и региональных транспортных проектов служит укреплению экономической устойчивости не только государств-участников, но и региона в целом. Отмечалось, что реализуемые в этом направлении проекты должны служить интересам всех участников на основе взаимной выгоды, вносить вклад в укрепление доверия, экономическое развитие и расширение регионального сотрудничества.

Рассмотрев вопросы транспортно-транзитного взаимодействия, стороны отметили важность развития сотрудничества в рамках Международного транспортного коридора «Север–Юг», расширения мультимодальных перевозок и повышения эффективности логистических маршрутов.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере, развития связей в области культуры, образования, науки и спорта, поощрения контактов между людьми, академических и молодежных обменов. Была отмечена важность расширения академического обмена, а также продолжения сотрудничества между культурными и образовательными учреждениями.

Внимание было уделено экологической ситуации на Каспии, в том числе вызовам, связанным со снижением уровня воды, и важности сотрудничества в этом направлении. Отмечена необходимость скоординированной деятельности, научных исследований и совместных практических мер прикаспийских государств для решения этих проблем.

Министры также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Касаясь текущей ситуации на Южном Кавказе, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что новые реалии, сформировавшиеся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, основаны на принципах международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств.

До внимания российской стороны было доведено, что приверженность Азербайджана мирной повестке дня, реализуемые им конструктивные инициативы, включая шаги по укреплению доверия, вносят важный вклад в продвижение процесса нормализации. Также была выражена уверенность в том, что решение оставшихся вопросов в рамках мирного процесса послужит дальнейшему укреплению долгосрочной стабильности, процветания и взаимного доверия на Южном Кавказе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, российско-украинском конфликте и других вопросах региональной и международной безопасности. Была подчеркнута важность дипломатического диалога и уважения норм и принципов международного права в обеспечении мира и стабильности.

Также стороны обменялись мнениями по другим двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры выступили на пресс-конференции и ответили на вопросы представителей СМИ.